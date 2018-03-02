В пятницу, 2 марта, парламент Армении избрал нового президента страны путем тайного голосования. Об этом сообщает "Интерфакс".

На новую должность был выбран экс-премьер-министр, посол в Великобритании Армен Саркисян, который занимал эту должностьв 1996–1997 годах.

Он также стал единственным кандидатом на президентский пост.

Полномочия нынешнего президента Сержа Саргсяна истекают 9 апреля, на этот же день назначена инаугурация Армена Саркисяна.

Согласно новой конституции Армении, президент избирается сроком на 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Армении прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая пророссийски настроенная Республиканская партия (РПА), председателем которой является президент страны Серж Саргсян.

Как сообщала "Страна", в Армении задержан координатор грантовых программ Евросоюза.

Напомним также, что правящая партия Армении победила на парламентских выборах.