Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сначала украинская сторона вывела россиян, а потом россияне вывели украинцев. Все это фиксировала одна и другая сторона.

Напомним, речь идет об освобождении двух украинских пограничников - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

В ответ Украина передала России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, в октябре 2017 года на Сумщине Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.

А россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута". 30 июня 2017 года украинский суд взял их под стражу.

Напомним, президент Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что в пятницу из России могут вернуть двух украинцев.

Кроме того, мы писали, что по состоянию на конец января освобожденные из плена боевиков ОРДЛО украинские заложники, спустя месяц после возвращения домой, еще не восстановили свои документы и не получили компенсацию от государства.