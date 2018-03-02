Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало промпредприятиям пересмотреть план работы для экономии газа.

Это предусматривает национальный план действий, сообщил министр энергетики Игорь Насалик во время Часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает 112.ua.

"По информации главы НАК "Нафтогаз", которая была вчера озвучена, в связи с неисполнением "Газпромом" его контрактных обязательств, определенных Стокгольмским судом, НАК "Нафтогаз" столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства порядка 15-20 млн кубов газа", - сказал Насалик.

По его словам, это обсудили на заседании Совета нацбезопасности и Кризисного штаба. В результате Минэнерго протокольным поручением кризисного комитета ввело Национальный план действий.

Насалик представил план действий на 5 дней, который предусматривает:

1. Перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Это даст возможность экономить порядка 15-20 млн кубов газа в сутки.

2. Приостановление работы в дошкольных учебных заведениях, школах и вузах - сроком до 6 марта включительно. При этом температурный режим в этих заведениях должен быть в минимально допустимых пределах нормы.

3. Производственных объектам рекомендовали пересмотреть план действий производства с условием экономии газовых ресурсов.

"Согласно баланса, проблематика есть до 5-6 марта - дальше мы будем работать согласно балансу", - сказал Насалик.

Он добавил, что сегодня утром провел селекторное совещание со всеми областными государственными администрациями: "Хочу сказать, что мы работаем все без исключения в штатном режиме".

Ранее "Страна" сообщала, что Газпром перекрыл вентиль и Нафтогаз просит снизить температуру в квартирах на 1-2 градуса, чтобы сэкономить.

Также третья война. К чему приведет отказ "Газпрома" поставлять газ Украине.