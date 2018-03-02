Замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что на представителей миссии произвело крайне негативное впечатление присутствие большой группы радикалов на суде об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Об этом Моро сказал во время публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", которая сегодня, 2 марта, проходит в Киеве.

"Мы осуществляем мониторинг расследования убийства двух журналистов - Шеремета и Бузины. В деле Шеремета мы не можем сказать о каком-то прогрессе. В деле Бузины на нас произвело впечатление присутствие 150 представителей одной из правых группировок. Хотелось бы призвать правоохранителей принять меры для обеспечения независимости судопроизводства", - сказал представитель мониторинговой миссии ООН.

Напомним, что НСЖУ требует от властей публичного отчета по каждому случаю давления на СМИ.

Как сообщала "Страна", Freedom House опасается, что в Украине может усилиться цензура в интернете.