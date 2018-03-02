Подольский районный суд Киева вызывает экс-главу так называемой "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого как обвиняемого на судебное заседание 7 марта.

Повестка опубликована в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" в пятницу.

Указано, что Плотницкий вызывается в суд как обвиняемый по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение), ч. 2 ст. 258 (террористическая деятельность), ч. 3 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу) Уголовного кодекса.

Заседание назначено на 11:00.

В случае неявки Плотницкого рассмотрение дела будет проходить в порядке специального (заочного) судебного производства.

В марте 2016 года прокуратура Киева передала в суд заочный обвинительный акт против Плотницкого по факту совершения террористического акта, захвата в заложники и похищения старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная).

30 января 2017 года прокуратура передала в суд обвинение Плотницкого в причастности к крушению самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины из-за попадания в него ракеты в Луганске в июне 2014 года.

В ноябре 2017 года Плотницкий сложил полномочия.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-главу "ЛНР" Плотницкого ищут в российских СИЗО.

Также в "ЛНР" наметили "выборы" на осень 2018 года. Пасечник будет участвовать.