Сегодня, 2 марта, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в партнерстве с Международной федерацией журналистов проводит в Киеве публичную дискуссию "Угрозы свободе слова в Украине".

Здесь прозвучало заявление, что в последнее время украинская власть значительно усилила давление на прессу, объясняя это национальной безопасностью.

Об этом сказал Метью Шааф, директор представительства международной правозащитной организации Freedom House в Украине в рамках публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", сообщает корреспондент "Страны".

"В последнем отчете мы оценили Украину как страну с частичной свободой. Несмотря на улучшения после Революции достоинства, нельзя не замечать давления на журналистов, нападений и избиений. Несмотря на создание общественного ТВ-вещателя , бюджет, который на него выделяется, является недостаточным", - сказал Шааф.

Он добавил, что Freedom House беспокоится, что усиленный контроль может привести к усилению цензуры в интернете.

Как заявили в НСЖУ, это мероприятие рассматривается прежде всего как площадка для обсуждения резонансных заявлений национальных медиа о притеснениях свободы слова и отчета представителей правоохранительных органов о состоянии расследования преступлений, совершенных против журналистов.

Ранее "Страна" сообщала об угрозе свободе слова в Украине. Публичная дискуссия журналистов.

Также как журналиста "Страны" не пустили к Порошенко.