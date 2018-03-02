Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина готова признать преступления против поляков, если Польша сделает аналогичный шаг.

Такое мнение министр изложил в статье для издания "Збруч".

Он сказал, что осуждает преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее. Но Польша пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения.

По мнению Климкина, приписывание преступления всей нации или всему освободительному движению является манипуляцией.

"Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они должны бы прежде всего запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", - сообщил глава МИД.

Он напомнил, что в 1945 году в украинском селе Павлоком под командой польского поручика Юзефа Бисса было расстреляно 366 украинцев.

"Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа. Пока же она сознательно демонстрирует отчетливо однобокое видение: украинскую сторону противостояния изображает исключительно черными красками, а польскую представляет как "белую и пушистую", - добавил Климкин.

Напомним, что США выдвинули ультиматум Польше после вступления в силу скандального закона об Институте национальной памяти.

Как сообщала "Страна", члены правительства Польши одобрили законопроект о лишении воинских званий у бывших военнослужащих, служивших в период социалистической Польши после окончания Второй мировой войны.