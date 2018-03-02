На Закарпатье усиливают охрану границы
В четверг, 1 марта, в Закарпатскую область прибыли дополнительные силы для охраны государственной границы.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Сообщается, что решение было принято в рамках мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе.
Службу в Мукачевском пограничном отряде будут нести около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы.
Будущие офицеры преимущественно будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодня наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Как сообщала "Страна", на границей с Польшей таможенники задержали машину, набитую разной валютой.
Напомним также, что ранее в Закарпатской области на границе задержали вооруженных до зубов браконьеров.