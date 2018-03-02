Петр Порошенко поблагодарил США за решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом говорится на странице президента в Facebook.

"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - Javelin.

Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт. Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что власти США приняли решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $47 млн. Правительство Украины запросило 37 ПТРК и 210 ракет к ним. Об этом объявило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Как сообщала "Страна", спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер рассказал, что поставкой Javelin в Украину США не ограничатся.