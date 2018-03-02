Посольство России в США объявило о конкурсе по выбору названий для новейших образцов российского вооружения и пригласила американцев принять в нем участие. Об этом сообщает РИА Новости.

"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.





Фото: twitter.com/rusembusa

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что названия для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного комплекса пока не выбраны, и их названия можно предложить на сайте Минобороны РФ.

Как сообщала "Страна", в России приняли на вооружение армии новые модели автоматов Калашникова.

Напомним, в Госдепе США обеспокоены заявлением Путина о разработке и испытаниях новых вооружений.