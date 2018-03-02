Биткоин за сутки подорожал на 5,1% до 11,162 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap по состоянию на 10:30 по киевскому времени.

При этом капитализация биткоин, который является лидером по этому показателю составляет 188,5 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 8,5 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается этериум с капитализацией в 85,5 млрд долларов.

Отмечается, что всего уже получено 16,895 млн монет биткоин.

Ранее "Страна" сообщала, что японский владелец Viber выпустит собственную криптовалюту.

Также мы писали о биткоин-разводе, или о чем сегодня говорят на форумах.

Кстати, хакеры научились добывать криптовалюту через Microsoft Word. Для майнинга хакеры используют функцию Online Video в Microsoft Word. Она позволяет добавлять на страницу текстового документа видеозапись из Сети. При открытии этой страницы появляется сама запись и ссылка на неё.