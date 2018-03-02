Горняки ГП "Селидовуголь", которые 21 февраля объявили бессрочную голодовку в здании Минэнергоугля, - прекратили голодовку.

Об этом в четверг на Facebook-странице сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня под вечер горняки ГП "Селидовуголь" прекратили голодовку. Хотя уже на железнодорожном вокзале они хотели сдавать билеты и возвращаться снова в Минэнергоугля, чтобы продолжить голодовку", - сообщил он.

Глава профсоюза выразил надежду, что в пятницу будут перечислены 10 млн грн на счет госпредприятия "Селидовуголь" на зарплату горнякам, которые требовали погашения задолженности.

"Также надеюсь, что в субботу премьер-министр проведет совещание с руководителями соответствующих министерств и ведомств по поводу ситуации в угольной отрасли", - подчеркнул Волынец.

Горняки "Селидовуголь" 21 февраля объявили бессрочную голодовку в помещении Минэнергоугля - вместе с организатором акцию начали еще восемь человек. Шахтеры настаивали на погашении всей задолженности по заработной плате и повышении тарифных ставок с учетом инфляционных процессов.

Кроме того, горняки требовали "вернуть украденные запасы" из шахты и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП "Селидовуголь".

Двое шахтеров вернулись домой, один покинул министерство по состоянию здоровья. Еще пятеро шахтеров ГП "Селидовуголь" продолжали голодовку. 28 февраля врачи отметили, что у двух шахтеров ГП "Селидовуголь", которые голодали в помещении Минэнергоугля, было особо тяжелое состояние.

Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

Как сообщала "Страна", восемь шахтёров пострадали в результате вспышки метана на шахте в Покровске. Шахтеры получили ожоги различной степени и доставлены в краматорскую больницу.

Напомним, что из-за массового затопления шахт Донбассу грозит отравление питьевой воды.