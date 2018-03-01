Легендарная компания-производитель мотоциклов Harley-Davidson приобрела долю в фирме Alta Motors, с 2010 года специализирующейся на электроциклах.

Главный исполнительный директор Harley-Davidson Мэттью Леватич заявил, что его компания рассчитывает начать продажу своего первого поколения мотоциклов на электрической тяге в 2019 году. Об этом сообщает USA Today.

"Ранее в этом году мы огласили стратегию дальнейшего развития на ближайшие 10 лет и подтвердили приверженность достижению цели создать следующее поколение мотоциклов Harley-Davidson в том числе за счет агрессивного инвестирования в технологии электромобилей", - отметил Леватич.

Объем инвестиций в сделке не раскрывается.

Alta Motors, представляющая собой стартап, базируется в штате Калифорния и выпускает главным образом спортивные легкие электроциклы. Например, Redshift MXR способен проехать 96,6 км без подзарядки аккумулятора. Его полная зарядка требует от полутора до трех часов.

Как сообщала "Страна", в Индии 58 человек установили мировой рекорд, проехав на одном мотоцикле. Они проехали 1,2 км.

Напомним, что на мотогонках гран-при Макао британский мотогонщик разбился на шестом круге.