В июне 2018 года генсек ОБСЕ Томас Гремингер планирует посетить Донбасс и Киев.

Об этом он сообщил в четверг, 1 марта в беседе с корреспондентом ТАСС в Вашингтоне, где находится с визитом.

"Я поеду, но, вероятно, в районе июня. В этом в настоящее время заключаются предварительные планы", - сказал Гремингер.

Так он ответил на вопрос о том, собирается ли он каким-то образом активизировать участие ОБСЕ в урегулировании конфликта на востоке Украины и лично посетить Донбасс и Киев.

"Как вы знаете, я был в Киеве в самом начале пребывания, но, конечно, я вновь захочу поехать, особенно хочу поехать на Донбасс. В своей нынешней должности я в Донбассе не бывал, и, да, я хочу это сделать", - добавил Гремингер, который был назначен генсеком ОБСЕ в прошлом июле на трехлетний срок.

В 2010-15 годах Гремингер работал постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ.

При этом дипломат по существу призвал не строить каких-то особых надежд на преодоление конфликта на востоке Украины с его предстоящими визитами в Донбасс и Киев.

"Но давайте не будем создавать никаких иллюзий по поводу того, чего способен добиться генеральный секретарь ОБСЕ в плане придания динамики процессам "на земле". Опять-таки, я считаю, что нам нужны политические импульсы со стороны источников, которые я упоминал, в идеале - как можно скорее со стороны "нормандской четверки". И затем нам нужно, чтобы (в урегулирование - Прим.Ред.) вложились стороны "на земле", - отметил Гремингер.

В связи с этим он признал, что ситуация с выполнением минских договоренностей по существу находится в настоящее время в тупике, причем в плане как политических аспектов, так и аспектов, связанных с обеспечением безопасности.

"Меня чрезвычайно тревожит, что у нас нет прогресса ни с теми положениями минских соглашений, которые касаются безопасности, ни с теми, которые затрагивают политику", - сказал Гремингер.

"Что же касается влияния генерального секретаря (ОБСЕ - Прим.Ред.), то, конечно, я стараюсь донести сигнал до ключевых заинтересованных сторон. Плюс у нас есть (спецпредставитель председателя ОБСЕ - Прим.Ред.) посол Мартин Сайдик, которому предстоит сыграть важную роль, а также Специальная мониторинговая миссия (ОБСЕ на Украине - Прим.Ред.). Это ключевые игроки. Я стараюсь поддержать их", - заверил Гремингер.

На просьбу уточнить, разделяет ли он позицию спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который утверждает, что об урегулировании в Донбассе должны договариваться Россия и Украина, а не власти в Киеве и ополченцы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, генсек ОБСЕ ответил очень осторожно.

"Это один из вопросов, который нужно будет решать, когда мы захотим договориться по (возможной - Прим.Ред.) миротворческой операции (в Донбассе - Прим.Ред.). Мне кажется, должен быть здравый смысл относительно того, кто ведет переговоры с кем", - заявил сначала Гремингер.

Однако затем он сигнализировал, что не согласен с такой постановкой вопроса со стороны Волкера. "Но, безусловно, нам нужно, чтобы стороны "на земле" вложились, - подчеркнул генсек ОБСЕ. - В этом сомнения нет".

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ недовольны, что ВСУ берут под контроль населенные пункты в "серой зоне". Несколько недель назад Хуг говорил, что обстановка в "серой зоне" непредсказуемая, ВСУ "осваивают" новые территории на глаза у ОБСЕ.

Напомним, что в Минске готовятся поднять вопрос абсолютного перемирия на Донбассе.