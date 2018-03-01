Заявления президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о разработке и испытаниях новых видов вооружений вызывают обеспокоенность США. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Это определенно вызывает нашу обеспокоенность", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос репортера. С ее точки зрения, российский лидер "подтвердил то, что правительство США знает уже давно, и что Россия до этого отрицала". "Речь о том, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, чем она напрямую нарушает свои обязательства в рамках [международных] договоренностей", - утверждала она.

Американская администрация сожалеет, что выступление Путина сопровождалось показом графики, изображавшей ядерное нападение на Соединенные Штаты, заявила Науэрт.

Ранее в четверг Владимир Путин в Послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Как сообщала "Страна", в Пентагоне виявили, что военная стратегия США останется без изменений, несмотря на представленную президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию информацию о новых российских вооружениях.

"Страна" в материале "Кузькина мать 2.0", мы рассказали, сто стоит за сенсационными заявлениями Путина о новых ракетах.