Власти штата Массачусетс в четверг арестовали 24-летнего Дэниела Фрисьело за отправку пяти конвертов с подозрительным веществом, в том числе по адресу сына президента США Дональда Трампа-младшего в Нью-Йорке. Об этом объявил прокурор округа Массачусетс Эндрю Леллинг, передает ТАСС.

"Дэниел Фрисьело был арестован за отправку писем с подозрительным порошком белого цвета пяти известным лицам", - указал прокурор. "Такого рода ложные тревоги не причиняют конкретного вреда, однако провоцируют у людей дикий страх. Мы все помним рассылку в начале 2000 годов конвертов по почте со спорами сибирской язвы, тогда погибли пять человек", - подчеркнул Леллинг.

Он уточнил, что Фрисьело отправил конверты с порошком и изложением личных взглядов Трампу-младшему, актеру Антонио Сабато, федеральному прокурору в Лос- Анджелесе (штат Калифорния), профессору Станфордского университета и сенатору из штата Мичиган.

12 февраля 40-летняя супруга Трампа-младшего Ванесса вскрыла пришедший по почте конверт на имя своего мужа утром. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава, который впоследствии был назван крахмалом. Жена сына президента и еще два человека, находившиеся в доме, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности.

В марте 2016 года ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с угрожающим письмом, адресованным Эрику Трампу. В нем также содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с неизвестным порошком ранее приходили по почте и в Trump Tower, служившую резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года.

Ранее "Страна" рассказывала, недавно в британский парламент и офис Обамы прислали конверты с порошком и угрозами.

Еще отметим, что в консульстве США в Гонконге нашли конверт с белым порошком и приостановили работу ведомства.