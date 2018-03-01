Массовое затопление шахт угрожает Донецку и соседним городам Донбасса заражением питьевой воды. Также уже появилась угроза проседания почвы, загрязнения рек тяжелыми минералами.

Об этом говорится в ряде научных исследований, передает Громадске.

В Северском Донце, главного источника питьевой воды на Донбассе, уже превышена концентрация фосфора и азота. От нее зависит 90% Донецкой области и 30% – Луганской. Северский Донец впадает в Дон, а затем в Азовское море.

Если не будет установлен контроль за процессом закрытия шахт, может оказаться затопленной территория площадью до 15 тысяч кв.км. в течение следующих 5-10 лет, вследствие чего большая ее часть станет непригодной для жизни, говорится в научной оценке украинских и международных исследователей.

На многих шахтах не работает водоотлив, что вызывает загрязнения.

Например в реке Кривой Торец, что возле Торецка и поселка Новгородское, крайне высокое солесодержание и минерализация воды.

Руководитель лаборатории ионного обмена и адсорбции Национального университета Киевский политехнический университет Наталия Маркова констатировала, что водой из речки можно пользоваться как технической, но она совершенно не пригодна для питья.

Неконтролируемое затопление шахт также может сопровождаться "техногенными землетрясениями", уничтожающими здания, линии электропередач, трубопроводы, железнодорожные пути и шоссе.

Видео: youtube.com/Громадское

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге произошло землетрясение.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко землетрясение в Кривом Роге вызвали взрывные работы на шахте "Юбилейная".