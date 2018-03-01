Суд присяжных в Питтсбурге (штат Пенсильвания) предъявил обвинения двум мужчинам в организации поставки в Украину огнестрельного оружия, боеприпасов и устройств ночного видения. Об этом сообщают Pittsburgh Action News.

Так, 42-летний Майкл Кокс из Мичигана закупил оружие и передал его 55-летнему Майклу Стащишину из Нью-Джерси, который без необходимой лицензии от Государственного департамента отправил его на корабле в Украину.

Если вина будет доказана, подозреваемые могут получить до 5 лет лишения свободы, или выплатить штраф в размере 250 тыс. долларов, или и то, и другое.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что оружие из США прибудет в Украину в течении нескольких недель.

Еще спецпредставитель по Украине Курт Волкер отметил, что США поставит Украине не только Джавелины.