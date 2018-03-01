Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет о необходимости до конца марта принять и подписать закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом он сказал во время 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Важно приложить максимум усилий для того, чтобы до конца марта 2018 года в Украине был принят и подписан закон о Высшем антикоррупционном суде. Не менее важно, чтобы в принятом законе были учтены все рекомендации Венецианской комиссии. Если это произойдет, есть шанс уже к концу года запустить этот суд и дать импульс к продолжению антикоррупционной реформы", - подчеркнул Сытник.

Он назвал одним из приоритетов работы НАБУ защиту законных прав и интересов инвесторов. По его словам, в течение прошлого года заметно увеличилось количество контактов НАБУ с инвесторами. "Мы почувствовали рост доверия к нашим действиям. Но есть проблема: отсутствие судебных приговоров по делам в отношении коррупционеров топ-уровня, которая демотивирует как инвесторов, общество, так и самих детективов Национального бюро, усилия которых не дают ожидаемого ими результата", - подчеркнул Сытник.

По его словам, после того, как НАБУ передает расследованные дела в отношении коррупционеров в суд, начинается обратный процесс: дела не рассматриваются, но при этом принимаются решения о смягчении или вообще отмене меры пресечения подозреваемым, которые, к тому же, часто восстанавливаются в должностях.

"Ярким примером того, с какими проблемами мы сталкиваемся, является дело о злоупотреблении служебным положением директором ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", в результате чего предприятию (51% акций принадлежат государству) нанесен ущерб на сумму почти 500 млн грн. Дело больше года не слушается в суде, за это время директору отменена мера пресечения, его не отстранили от должности, более того - с ним еще на год продлен контакт", - отметил директор Бюро.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде.

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