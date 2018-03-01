В Киеве под поезд попал человек, спасти его не удалось.

Несчастный случай произошел 1 марта около 12:00 на улице Вербовая, на железнодорожной станции Киев-Петровка (Почайна).

Об этом сообщает аккаунт "Киев оперативный" в Facebook.

"Мужчина 1973 года рождения (гражданин Афганистана) попал под один из вагонов грузового поезда 2220, сообщением Борщаговка-Дарница. К сожалению, несмотря на все старания врачей, мужчину спасти не удалось," - говориться в сообщении.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео с места ДТП, в котором четверо украинцев попали под таран поезда в Польше.

Мы писали, что под Киевом молодого парня в наушниках сбил поезд.

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