В четверг, 1 марта российская группа компаний "Евраз" объявила о продаже фирмы Drampisco Ltd, который принадлежит Днепровский металлургический завод (городе Днепр, ДМЗ).

Покупателем стала Senalior Investments Limited, которая входит в DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского, передает Громадське.

Компанию "Евраз" связывают с Романом Абрамовичем. Стоимость сделки - примерно $106 млн.

"Сумма будет скорректирована с учетом актуального рабочего капитала и чистого финансового долга ДМЗ, а также справедливой стоимости выданных гарантий", - добавляет в своем сообщении "Евраз".

По данным журналистов, оплата пройдет в несколько этапов: первоначальный взнос в размере $25 млн будет произведен в течение пяти рабочих дней после подписания договора купли-продажи, остальная сумма будет выплачена не позднее 15 декабря 2018 года.

"Евраз" ДМЗ - интегрированный металлургический завод, специализирующийся на производстве и продаже чугуна и металлопроката.

В 2017 году Ярославский купил у "Евраза" горно-обогатительный комбинат "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог), на котором добывают железную руду.

Ранее "Евраз" продал два коксохимических завода в городе Каменское Днепропетровской области.

"Евраз" в декабре 2007 году приобрел в Украине пять заводов у Игоря Коломойского и его партнеров по бизнес-группе Приват.

Позже металлургический и коксохимический заводы в городе Днепр были объединены.

Как сообщала "Страна", в России задержали бывшего бизнес-партнера Таруты по ИСД. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками.

Отметим, что предприниматель Шульман требует у Коломойского и Боголюбова вернуть более $500 млн через суд в Лондоне.