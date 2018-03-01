Фрунзенский районный суд г.Харькова продлил меру пресечения на 60 дней подозреваемым по делу о серии краж и разбойных нападений, в том числе жестоком нападении на инспектора патрульной полиции Василия Марковича, который до сих пор в коме. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель потерпевших Олег Головков, такое решение было принято на подготовительном заседании суда в четверг.

"Сегодня суд продлили им меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток. Но закончить подготовительное заседание мы не могли, поскольку пришли не все потерпевшие. И те, кто не пришел, не подали в суд заявлений, чтобы дело рассматривали без них", - сообщил Головков.

Суд продолжит подготовительное заседание по делу 15 марта.

Как сообщалось, 9 декабря 2016 года инспектор управления патрульной полиции Харькова, участник АТО Василий Маркович был жестоко избит возле подъезда своего дома. 12 мая 2016 года начальник Нацполиции Сергей Князев сообщил о задержании подозреваемых в этом и серии других нападений.

В ноябре дело было направлено во Фрунзенский райсуд Харькова. В деле трое подозреваемых (1994, 1995 и 1999 года рождения). Все трое - жители Харькова, ранее несудимы. В деле около 20 эпизодов и 25 потерпевших. Последний эпизод - жестокое разбойное нападение на Артема Григорьева, охранявшего палатку с мороженым, 8 мая 2017 года, Григорьев до сих пор в коме.

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