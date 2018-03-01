Штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально главе НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд куб м. газа у "Газпрома" в 2015 году. Ранее сообщалось, что штраф - персональный.

Начальник энергетической таможни Игорь Пиковский разъяснил, что штраф наложен на предприятие, передают Украинские Новости.

"Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса, штраф - на предприятие где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае, НАК "Нефтегаз Украины" и ее руководитель Андрей Коболев", - заявил Пиковский.

При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.

"Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в Укравтодоре руководитель предприятия не гражданин Украины", - пояснил Пиковский.

По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд грн, поскольку по ст 485 Таможенного кодекса, он взымается в размере 300% от неуплаченной суммы.

При этом Пиковский отметил, что если в НАК не согласны с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ГФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обращаться в суд.

Как сообщала "Страна", Мирослав Продан, и.о. главы Государственной фискальной службы пообещал разобраться со штрафом в 8,3 млрд грн, который его ведомство наложило персонально на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Ранее в "Нафтогазе" назвали нарушением договора отказ "Газпрома" от поставок газа в Украину.

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