Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Нацполиции.



По словам Князева, в октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственный, гражданский, административный кодексы и в другие законодательные акты.

Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

Глава Нацполиции отметил, что при подготовке законопроекта было сделано много технических ошибок и если их не исправить и не внести изменения до 15 марта, когда он должен вступить в силу, то это парализует работу правоохранительной системы.

Так, Князев рассказал, что согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно относительно областных главков полиции.

Он пояснил, что в частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.

Князев добавил, что в этом случае сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Нацполиции в отдельной области.

"Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС", - пояснил он.

Князев добавил, что это приведет к неоправданной трате времени следователем на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда.

Князев заверил, что ранее внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

"При отсутствии переходных положений в части принятия решения по уголовным производствам, начатых до вступления в силу Закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700 - 800 тысяч уголовных производств", - сказал он и добавил, что это противоречит доктрине уголовного права, предусматривающией сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Глава Нацполиции отметил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов поддержали предложения Князева.

Ранее "Страна" рассказывала, что главный полицейский Князев получил более 150 тысяч гривен зарплаты.

Ранее стало известно, что депутаты решили разобраться в сотнях изменений Уголовного кодекса, которые сами и вносили.