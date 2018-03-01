Власти Казахстана разрешили членам Кабмина и депутатам парламента разговаривать на русском даже на работе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Казахстана.

"В четверг правительство Казахстана сообщило, что разрешит разговаривать на русском членам Кабмина и депутатам парламента. Таким образом был смягчен тон предыдущего заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переходе на казахский язык", - говорится в опубликованном сообщении.

Язык является чувствительным вопросом для Казахстана, где почти пятая часть 18-миллионного населения является этническими россиянами. Кроме того, многие этнические казахи, в том числе и высокопоставленные должностные лица, более свободно разговаривают на русском, чем на казахском.

Как сообщала "Страна", Назарбаев утвердил казахский алфавит на основе латиницы. Казахский алфавит содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

Отметим, что казахская команда на сборах в Турции приписала футбольный клуб из Украины к "ДНР".