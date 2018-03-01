В парламенте Каталонии осудили отстранение Карлеса Пучдемона от должности главы правительства автономии, но отказались голосовать за подтверждение провозглашения независимости от Испании 27 октября 2017.

Об этом сообщает AFP.

"Парламент большинства в Каталонии в четверг осудил мадридский переход к авторитаризму и защитил свергнутого лидера Карлеса Пудчемона, одобрив свою первую резолюцию после декабрьских выборов", - говорится в опубликованном сообщении.

В принятой каталонским парламентом декларации говорится, что Пучдемон является "законным" кандидатом на пост президента региона.

В документе также отмечается, что правительство региона поддерживает идею независимости Каталонии, но не подтверждает декларацию о независимости от 27 октября.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, более 90% участников которого поддержали независимость региона от Испании. При этом явка избирателей составила лишь около 43%.

Правительство Испании объявило плебисцит незаконным. Мадрид распустил правительство Каталонии после того, как парламент региона принял декларацию о независимости от Испании. Центральное правительство ввело прямое управление регионом и назначило парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости.

Как сообщала "Страна", в Барселоне сторонники независимости Каталонии попытались установить палатки перед парламентом. После того, как спикер объявил решение отложить голосование за назначение Карлеса Пудчемона на пост главы правительства, к парламенту пришло несколько сотен протестующих.

Ранее суд Испании постановил, что Пучдемон не возглавит правительство Каталонии до возвращения в страну.