Прокуратура города Киева категорически не согласна с решением Подольского райсуда столицы, который освободил из-под стражи 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, который совершил смертельное ДТП на ул. Стеценко в Киеве.

Об этом говориться в сообщении прокуратуры Киева.

Так, несмотря на решение Шевченковского районного суда столицы, которым к сотруднику МВД применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и который был оставлен без изменений судом апелляционной инстанции, в ходе судебного заседания 27.02.2018 судья Подольского райсуда освободил из под стражи обвиняемого.

При этом, вопрос об отмене уже избранной меры пресечения, который действовал до 11.03.2018, не ставился и соответствующее решение судьей не принималось.

Несмотря на это, прокуратурой подготовлено ходатайство в суд об избрании сотруднику МВД пресечения в виде содержания под стражей.

Следующее судебное заседание назначено на 05.03.2018 на 12:00 30 минут.

Напомним, 13.11.2017, находясь за рулем автомобиля MAzda-7 в нетрезвом состоянии, ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.



Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщала "Страна", ранее суд оставил под стражей чиновника МВД, который устроил смертельное ДТП в Киеве.

Мы писали, что полиция открыла производство по факту смертельного ДТП с начальником сервисного центра МВД.