Вышел первый трейлер фильма "Дикое поле" по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана
Опубликован первый трейлер украинского фильма "Дикое поле", снятого по роману украинского писателя Сергея Жадана "Ворошиловград".
Об этом сообщает itc.ua.
"Дикое поле" – это фильм в жанре драмы. По сюжету, Герман (историк по образованию и политический эксперт по данным на визитке) возвращается в город своего детства, чтобы навестить брата, который держит бензоколонку в донбасских степях. Но ему приходится задержаться в этом неназванном городе надолго - его брат исчез, на его бизнес покушаются местные мафиози, а у давних друзей какие-то странные дела. Поэтому Герман должен решить, попытаться ли распутать ситуацию на малой родине, или бросить все и вернуться домой.
Режиссером ленты "Дикое поле" стал Ярослав Лодыгин. Над сценарием работала драматург Наталья Ворожбит. В фильме сыграли Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и другие.
В эпизодической роли можно будет увидеть и собственно Сергея Жадана. Съемки проходили в Старобельске Луганской области и в Киеве и завершились в сентябре 2017 года.
В широкий прокат в Украине фильм "Дикое поле" выйдет 8 ноября 2018 года. Перед этим запланирована премьера ленты на украинских и международных фестивалях.
Видео: youtube.com/TVUA трейлери українською
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