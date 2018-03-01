Опубликован первый трейлер украинского фильма "Дикое поле", снятого по роману украинского писателя Сергея Жадана "Ворошиловград".

Об этом сообщает itc.ua.

"Дикое поле" – это фильм в жанре драмы. По сюжету, Герман (историк по образованию и политический эксперт по данным на визитке) возвращается в город своего детства, чтобы навестить брата, который держит бензоколонку в донбасских степях. Но ему приходится задержаться в этом неназванном городе надолго - его брат исчез, на его бизнес покушаются местные мафиози, а у давних друзей какие-то странные дела. Поэтому Герман должен решить, попытаться ли распутать ситуацию на малой родине, или бросить все и вернуться домой.

Режиссером ленты "Дикое поле" стал Ярослав Лодыгин. Над сценарием работала драматург Наталья Ворожбит. В фильме сыграли Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и другие.

В эпизодической роли можно будет увидеть и собственно Сергея Жадана. Съемки проходили в Старобельске Луганской области и в Киеве и завершились в сентябре 2017 года.

В широкий прокат в Украине фильм "Дикое поле" выйдет 8 ноября 2018 года. Перед этим запланирована премьера ленты на украинских и международных фестивалях.

Видео: youtube.com/TVUA трейлери українською

Как сообщала "Страна", бдительный гражданин требует от "Громадського радио" вырезать из эфира слова Жадана: "Я люблю цю країну, навіть без кокаїну".

Отметим, что из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" сделали современный техноклип.