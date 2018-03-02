Эксперт в области кибербезопасности обнаружил критическую ошибку в операционной системе Windows. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

Так, хакер Набил Ахмед рассказал, что проблема открывает доступ к компьютерам преступникам. Она является возможностью для хакеров удаленно вызвать отказ в обслуживании.

По его мнению, злоумышленники могут на расстоянии вызвать "синий экран смерти". Система откажет владельцу в обслуживании в результате одного действия по ту сторону экрана.

Эксперт выяснил, что под угрозой вторжения хакеров оказались все компьютеры, планшеты и смартфоны, на которых установлена операционная система Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2.

Ахмед рассказал, что ошибку он обнаружил в протоколе SMBv3. Эта проблема позволяет преступникам удаленно вызвать "смерть" компьютера. Им достаточно сформировать пакет команд и отправить его. Такой пакет вызывает ошибку ядра, как только система пытается перейти и прочесть данные из указанного адреса.

Ранее сообщалось, что в Луцке поймали хакеров, которые через мобильное приложение воровали деньги со счетов.

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