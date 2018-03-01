Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в компании удивлены отказом "Газпрома" в поставках газа на март и расценивает это как нарушение решения Стокгольмского арбитража.

"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", - сказал Коболев в эфире "112 Украина"..

По его словам, Украина покупает газ, потому что исполняет решение арбитража. Не поставляя предоплаченный газ, "Газпром" препятствует выполнению обязательств "Нафтогаза" по закупке минимальных контрактных объемов.

По его словам, сегодняшнее заявление "Газпрома" - очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ. А также, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои позиции на рынке за счет строительства "Северного потока-2".

Напомним, что "Нафтогаз" перевел "Газпрому" деньги за поставки газа в марте, но российская компания их сразу вернула и пока поставлять газ не собирается. Об этом сообщил замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев.

Как сообщала "Страна", в "Газпроме" не согласны с решением Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом".