Кому снегопады в радость. В Одессе экстремалы до утра рассекали по городу на сноубордах. Видео
Одесситы устроили ночной заезд на сноубордах по весеннему снегу. Видеоотчет публикует в Facebook Евгений Лата.
Сноубордисты прицепились с помощью тросов к машинам и катались до самого утра.
"С первым днем весны, друзья. Почти до самого утра раскатывали этот замечательный весенний снег по улицам Одессы под песни Brutto в живом исполнении Аиста и Мискине. На этот раз у нас было 3 машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов. Обожаю такие ночи", - написал спортсмен.
Фото и видео: facebook.com/eugene.lata
Напомним, ранее в Одессе из-за непогоды отменили три рейса.
Сегодня Украину замело снегом и накрыло сильными морозами. "Страна" следит за ситуацией в своем онлайне.
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