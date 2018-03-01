Одесситы устроили ночной заезд на сноубордах по весеннему снегу. Видеоотчет публикует в Facebook Евгений Лата.

Сноубордисты прицепились с помощью тросов к машинам и катались до самого утра.

"С первым днем весны, друзья. Почти до самого утра раскатывали этот замечательный весенний снег по улицам Одессы под песни Brutto в живом исполнении Аиста и Мискине. На этот раз у нас было 3 машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов. Обожаю такие ночи", - написал спортсмен.

Фото и видео: facebook.com/eugene.lata

Напомним, ранее в Одессе из-за непогоды отменили три рейса.

Сегодня Украину замело снегом и накрыло сильными морозами. "Страна" следит за ситуацией в своем онлайне.