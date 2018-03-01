Несмотря на мороз и сильный снегопад в Киеве, в центре столицы проходит акция секс-работников под названием "Сталевi яйця". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, что предыдущая их акция прошла в декабре на Майдане.

Акцию за декриминализацию секс-работников организовал "Легалайф". Его глава Юлия Дорохова была под Кабмином в строительной каске и шарфе.

Под Кабмином был парень-проститут в маске премьера Владимира Гройсмана. Он заявил, что готов подать в Раду законопроект о декриминализации индивидуальной проституции.

Люди стояли с плакатами, на которых написаны их требования по изменению законодательства.

После митинга под Кабмином секс-работники построились колонной и двинулись к Раде маршем. Требовали, чтобы к ним вышел Парубий.

Пикетчики заявили, что не будут заходить в палаточный городок под Радой. Остановились через дорогу от парламента, на углу, и проскандировали: "Пан спикер, выходи!".

Тут к митингующим вышел другой парень в маске Парубия, сымитировал его картавость, сказал, что поддержит секс-работников, и ему вручили "стальные яйца" (обычные яйца, выкрашенные в серебристый цвет) в маленькой упаковке.

После этого ударники секс-индустрии пошли под Администрацию президента.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" делала интервью с одним из представителей этого митинга. Мужчина по вызову рассказал, почему украинские секс-работники выходят на акции протеста. "Бабушки в очереди к врачу косо смотрят".