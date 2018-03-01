Семен Семенченко заявил, что сегодня, 1 марта, у здания Верховной Рады полиция собирается демонтировать палаточный городок МихоМайдана.

О том же в Facebook сообщает журналист Богдан Кутепов, который транслирует видео.

Фото: facebook.com/kutiepov

В то же время в полиции опровергли такие планы.

"Эта информация не соответствует действительности, проходят обычные фильтрационные мероприятия", - сообщили в главке полиции агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Корреспонденты "Страны" сделали фоторепортаж о том, что сейчас происходит под Радой.

Михомайдановцы сносят больше покрышек и укрепляют баррикады. Никого не выпускают за пределы периметра, и от полиции пытаются добиться ответа на вопрос - "Будет ли штурм". Но им ничего конкретного силовики не отвечают.

Фото: Cтрана

В ответ на вопрос корреспондента агентства, достоверна ли информация о том, что планируется зачистка палаточного городка, заходящий в здание парламента директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сказал: "Это неправда".

Как передает корреспондент "Страны", в настоящий момент палаточный городок никто не штурмует. Однако вокруг действительно довольно много полиции. В самом городе находятся "донбассовцы" во главе с Семенченко. Они забаррикадировали все входы в лагерь.

Напомним, что ранее "Страна" писала, как живет и во что верит палаточный городок под Радой после депортации Михаила Саакашвили.

Палаточный городок МихоМайдана, укоренившийся под стенами Верховной Рады еще с осени прошлого года, не собирался расходиться.

Как сообщала "Страна", 27 февраля под Верховной Радой прошли столкновения между нацгвардией и активистами палаточного городка. В ходе потасовки под стенами Верховной Рады пострадали восемь силовиков.