Появились подробности по делу о покушении на двух топ-менеджеров ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Как сообщается на странице экономического департамента полиции в Facebook, по делу задержаны сотрудник Главного управления разведки Минобороны и руководитель одного из структурных подразделений зерновой корпорации.

"Когда пострадавшего назначили на должность, он узнал о преступных схемах и ликвидировал их. Лица, которые сидели на денежных потоках, решили ликвидировать должностное лицо", - поясняют причины нападения силовики.

Преступление было совершено 10 ноября 2017 в Киеве.

"Несколько месяцев совместной кропотливой работы позволили оперативникам и следователям собрать обоснованные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела, установить участие и роль каждого в преступлении", - говорится в сообщении.

27 февраля полиция, разведка и Генпрокуратура провели завершающую стадию операции по задержанию участников преступной группы. Среди задержанных - руководитель одного из структурных подразделений ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и служащий ГУР.

Также экономическая полиция выявила факты системного хищения средств должностными лицами ОАО "ГПЗКУ" и его региональным подразделениям.

С целью проверки причастности задержанных к уличенных ранее преступлений продолжается анализ собранных материалов, поскольку коррупционные схемы и методы их реализации, которые использовали фигуранты, имеют схожие признаки с выявленными фактами, стали основанием для открытия уголовных производств.

Фото: facebook.com/permalink.php?story_fbid=2129326290633418

Ранее "Страна" сообщала, что глава продовольственно-зерновой корпорации Украины Гавриш ушел в отставку.