В четверг, 1 марта, парламент не будет рассматривать смену руководства Нацбанка из-за отсутствия голосов.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Алексей Гончаренко, передают "Украинские новости".

"Президент внес представление на увольнение Гонтаревой и назначение Смолия. Фракция БПП готова голосовать и за первое, и за второе. К сожалению, голосов нет на сегодняшний день. Это вопрос не к нам, а к нашим коллегам, партнерам", - сказал Гончаренко.

При этом он отметил, что парламент сегодня обязательно рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде.

Председатель парламента Андрей Парубий отметил, что по вопросу смены главы Нацбанка продолжаются консультации, однако не уточнил, когда этот вопрос может быть рассмотрен в зале.

Напомним, что 1 марта в Раде ждали Гонтареву с отчетом перед голосованием за нового главу Нацбанка.

Как сообщала "Страна", народным депутатам накануне раздавали президентское представление на назначение главой НБУ Якова Смолия.