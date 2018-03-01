"Нафтогаз" перевел "Газпрому" деньги за поставки газа в марте, но российская компания их сразу вернула и пока поставлять газ не собирается. Об этом сообщил замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев, передают "Ведомости".

"Как говорится, дорого яичко к Христову дню", - прокомментировал он.

Медведев поясняет, что их решение о возврате денег принято из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту с "Нафтогазом" на поставку газа, которое еще не согласовано.

"В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - заключил Медведев.

Ранее СМИ узнали, что "Нафтогазу" придется закупать российский газ по максимуму. И все равно весь газ выбрать вряд ли удастся.

Напомним, на днях Нафтогаз возобновил импорт газа из ЕС из-за сильных холодов.