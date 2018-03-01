После того, как в Польше вступил в силу скандальный закон об Институте национальной памяти, в США выдвинули стране ультиматум, а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

Об этом сообщает Onet.pl.

Американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречи с президентом Трампом или с вице-президентом, пока кризис не будет решен.

Источники издания отмечают, что США заморозили встречи на высшем уровне.

Канцелярия польского президента Анджея Дуды пока не предоставила комментарий журналистам относительно этой информации.

Закон об Институте национальной памяти вступает в силу сегодня, 1 марта

Напомним, что Украина надеется на изменение польского закона о запрете "бандеризма".