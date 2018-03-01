Адвокат "беркутовцев", подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, заявил о попытке власти заблокировать возможный допрос т.н. "грузинских снайперов" Александра Ревазишвили и Нергадзе Кобы в Оболонском суде.

Об этом Александр Горошинский написал в Facebook.

Допросить героев итальянского фильма-расследования "Украина. Скрытая правда" планируется по процедуре международной правовой помощи.

Адвокат уверен, что власти опасаются показаний этих свидетелей, которые могут в корне изменить основную версию по виновникам расстрелов на Майдане.

"30 января 2018 года запрос суда поступил в Минюст на исполнение. По имеющейся информации, исполнение запроса блокируется административным путем из властных кабинетов. Учитывая то, сколько сил потрачено оппонентами на дискредитацию указанных свидетелей в медийном пространстве, принимая во внимание публичные заявления прокуроров ГПУ о том, что они считают данных свидетелей "фейковыми" (при том, что показаний они еще не слышали), а также блокирование исполнения запроса суда на уровне Минюста, - делаю вывод о том, что защита попала в точку. Значит показания, в которых звучат фамилии организаторов расстрелов, последним крайне неудобны", - заявил Горошинский.

Иначе он не может объяснить, почему власть "боится" допроса этих свидетелей.

Также Горошинский публикует скан-копии адвокатского запроса в Минюст от 28 февраля, где просит сообщить, начата ли Украиной вообще процедура международной правовой помощи для подготовки видео-допроса в суде Армении указанных лиц с тем, чтобы украинский суд мог в ближайшее время заслушать их показания.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001614263064

Ранее мы писали, что в Израиле также вышел фильм про "грузинских снайперов".

Напомним, что адвокат Небесной сотни считает историю про "грузинских снайперов" фейком.

Отметим, что Саакашвили выдворили аккурат перед допросом в суде по делу о "грузинских снайперах" на Майдане.