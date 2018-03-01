Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что после того, как закон Колесниченко-Кивалова про двуязычие в регионах утратил силу, нардепы могут принять новый закон о языке.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Решение Конституционного суда открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке и я прошу фракции провести консультации по тем проектам, которые зарегистрированы, чтобы мы могли обсудить и выйти на положительное решение", - сказал Парубий.

Ранее "Страна" разбиралась, что значит отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко и какие будут последствия.

Закон Колесниченко-Кивалова предусматривал возможность двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. В итоге, в девяти регионах - Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе, - русский язык был признан региональным.