Киевские аэропорты "Жуляны" и "Борисполь" работают с небольшими задержками, но в штатном режиме, несмотря на тяжелые погодные условия.

Об этом передает "Украинская правда".

"Небольшие задержки рейсов всегда есть в такую ​​погоду, но в целом аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме. Значительных задержек нет. Есть определенные операционные технологические задержки, связанные с обработкой воздушных судов перед вылетом противообледенительной жидкостью", - сказали в "Борисполе".

На данный момент об отмене или отложении рейсов речь не идет, перрон и взлетно-посадочная полоса расчищаются.

"Борисполь" является всепогодным аэропортом, поэтому ни о каком закрытии не может быть и речи", - заверяют в аэропорту.

В "Жулянах" сообщили, что у них некоторые внутренние рейсы отменены.

"По внутренних рейсах есть проблемы, потому что и в Одессе непогода. Из Одессы рейс отменился. Также может отмениться рейс из Запорожья. С другими рейсами все в порядке", - сказали в аэропорту.

Там тоже удается расчищать взлетно-посадочную полосу, коэффициент сцепления пока достаточный.

"Об остановке работы пока речь не идет. Но видимость плохая, и она ухудшается, поэтому ситуация может измениться", - сообщили в "Жулянах".

Напомним, что общественный транспорт в Киеве ходит без графика из-за снегопада.

С утра Киев намертво встал в 10 бальных пробках из-за снегопада.