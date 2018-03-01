Франция и Германия предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса, который состоит из десяти пунктов. Предложение находится на обсуждении в рамках минского процесса.

Об этом сообщает DW.

"Мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных и социально - экономических мер", - сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ.

Пакет включает некоторые из элементов минского соглашения: освобождение и обмен пленных - в продолжение большого обмена, проведенного в декабре 2017 года. Также Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом.

Среди предложений - открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса.

Еще один пункт - защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды.

А также создание общего механизма под эгидой Красного Креста для поиска и идентификации пропавших лиц.

Пакет включает и экономические меры: снятие ограничений на выплату пенсий людям, живущим на неподконтрольных территориях.

Напомним, что за 4 года конфликта на Донбассе пострадали 4,4 миллиона человек. Такие данные приводит представительство ООН в Украине.

Как сообщала "Страна", в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации (ТКГ) на востоке Украины рассматривают вопрос об объявлении абсолютного перемирия.