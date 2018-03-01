Российские власти недовольны решениями Евросуда по правам человеа (ЕСПЧ) и рассматривают возможную денонсацию Европейской конвенции по правам человека, что прекратит сотрудничество с судом.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

В Кремле считают, что ЕСПЧ ведет антироссийскую политику в своих решениях и ее надо скорректировать.

"Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована", - сказали источники.

Они отметили, что возрастает политизация решений суда.

"Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и норм международного права, и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов", - добавили источники агентства.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 тысячи евро освобожденному украинцу Афанасьеву.

Также напомним, Украина подала в ЕСПЧ иск к России по делу о сиротах Донбасса.