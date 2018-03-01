Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", действие которого разворачивается в то время, когда была убита жена режиссера Романа Полански.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина покажет Лос-Анджелес 1969 года, в расцвет хиппующего Голливуда. Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестернов Рика Далтона, а Питт - его дублера-каскадера Клиффа Бута.

Они пытаются выжить в Голливуде, которого больше не узнают. При этом у Рика есть знаменитая соседка - актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански, которая была убита в августе 1969 году членами секты Чарльза Мэнсона.



Тарантино уточнил, что убийство не будет основным событием в сюжете.

"Я очень рад возможности рассказать историю о Лос-Анджелесе и о Голливуде, которых больше нет", - заявил Тарантино.

Премьера фильма намечена на 9 августа 2019 года.

Фото: hollywoodreporter.com

Первоначально планировалось, что ее будет снимать студия Харви Вайнштейна, но в связи со скандалом с сексуальными домогательствами Тарантино решил сотрудничать с Sony Pictures.

Напомним, что американский режиссер Квентин Тарантино уже приступил к поискам актера на роль постановщика Романа Полански для нового фильма про коммуну серийных убийц "Семья".

Как сообщала "Страна", продюсерская компания Weinstein Co, основанная секс-скандалистом Харви Вайнштейном и его братом Робертом, в ближайшее время собирается заявить о банкротстве.