В четверг 1 марта в с. Малехив на трассе Львов - Рава-Русская обнаружили тело неизвестного мужчины, которого, вероятно, сбила машина.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Тело неизвестного мужчины заметили на обочине трассы на выезде из Львова около 7 утра, уточнили в полиции. На месте работают следователи, которые устанавливают личность и обстоятельства ее гибели.

Полиция просит откликнуться возможных очевидцев ДТП.

Фото: zaxid.net

Напомним, что ранее появилось видео с места массового ДТП на улице Луговой в Киеве, где пять автомобилей столкнулись змейкой. В результате пострадал водитель Daewoo, он был госпитализирован с различными травмами. Образовалась огромная пробка в сторону ул. Автозаводской.

Как сообщала "Страна", в Одесской области в ДТП погиб начальник финансового управления Белгород-Днестровского горсовета Виктор Минчев.