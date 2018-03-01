Московский "Спартак" отказался выходить на матч 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов" из-за низкой температуры в Самаре, за что тренер соперников обвинил их в трусости. Об этом сообщает "Чемпионат".

За час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры у поля. Оказалось, что к моменту матча на стадионе было 15 градусов мороза, из-за чего представители "Спартака" заявили, что они не согласны проводить игру в таких условиях.

После этого тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков обвинил соперника в трусости.

"Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть", - заявил Рожков.

Напомним, в Украине ранее Динамо отказалась ехать в Мариуполь из-за якобы проблем с безопасностью. Проиграв все суды и получив техническое поражение, Динамо решило выполнить вердикт CAS и поехать на игру в Мариуполь.

Тем временем футбольный прокурор рассказал о расследовании подозрительных матчей ФК Мариуполь.