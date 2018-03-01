Через неделю, 7 марта, в прокат выйдет мультфильм украинского режиссера Олега Маламужа "Похищенная принцесса".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Проект "Похищенной принцессы" стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино, которое оказало ему финансовую поддержку в размере 19,4 млн. грн., что составляет почти 20% от общей стоимости производства фильма.

Автор сценария - Ярослав Войцешек, продюсер - Егор Олесов, художник-постановщик - Кристиан Коскинен.

По сюжету мультика, в Киеве странствующий артист Руслан, который мечтает стать рыцарем, встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее, не подозревая, что девушка является дочкой киевского князя.

Злой колдун Черномор на глазах Руслана похищает любимую. Руслан отправляется в погоню за похищенной принцессой, чтобы доказать, что настоящая любовь - сильнее магии.

Напомним, что "Страна" публиковала главные кинопремьеры февраля.

Как сообщала "Страна", ранее ФК "Шахтер" представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют".