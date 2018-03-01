Петр Порошенко вручил единственному украинскому медалисту, чемпиону Олимпиады-2018 по фристайлу Александру Абраменко и его тренеру ордена "За заслуги" ІІІ степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства заявил, что мало кто верил в победу украинцев на Олимпийских играх.

"В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа. О которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото", - заявил Порошенко.

Абраменко и Энвер Аблаев отмечены "за достижение высоких спортивных результатов на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане (Южная Корея), самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины".

"Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этой заслуженной победой", - сказал Порошенко.

Абраменко говорит, что после победы все было как во сне.

"Я находился в каком-то таком не понятном ощущении. Это для меня был сон. Но я очень обрадовался, что я смог завоевать и принести Украине первую золотую медаль в нашем виде спорта", - сказал спортсмен.

Также президент вручил спортсмену сертификат на квартиру.

По словам Александра, собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде, он пообещал пригласить главу государства на новоселье.

Абраменко, в свою очередь, вручил Порошенко сувенир с Олимпиады - символ ХХІІ зимних Олимпийских игр.

Фото: president.gov.ua

Ранее Абраменко объяснил, почему обнимался с россиянином под украинским флагом.

Также напомним, The New York Times поставил на заставку фото украинца Абраменко.