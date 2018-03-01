Киев и Украину со вчершнего вечера усиленно заметает снегом. Первый день весны страна встретила классической зимней погодой.

Это уже вторая попытка снежной стихии завалить дороги после субботы. На этот раз - более успешная: будний день, и многие спешат по делам. Поэтому много пробок и аварий.

"Страна" собрала все данные по ситуации с дорогами на утро 1 марта.

Киев замер в пробках

Неудивительно, что уже с утра Киев сковали 10-балльные пробки. На главных транспортных артериях столицы по состоянию на десять часов утра было 14 аварий. Из-за ДТП было парализовано движение нескольких маршрутов трамваев.

Впрочем, дороги и без ДТП едва проходимы - из-за непрекращающейся несколько часов метели. Автомобили даже на свободных участках ехали со скоростью до 40 км/час. По данным Google Maps и сервиса "Яндекс-пробки", утром было парализовано движение транспорта на проспекте Победы, бульваре Шевченко в обоих направлениях, бульваре Леси Украинки. Столи автомобили в тянучке на Петропавловской Борщаговке, на Северном и Южном мосту. На левом берегу Киева - уже ставшие традиционными пробки на Воскресенке и Троещине.

Общественный транспорт в столице перешел на привычный в такую погоду режим движения - без графика. Столичные власти говорят, что вывели на дороги около 300 единиц уборочной техники, а в среднем выпало 20 сантиметров снега. Но лучшим выходом будет, наверное, совсем не выезжать без крайней на то нужды.

К 12 часам ситуация улучшилась, но ненамного - уровень пробок сейчас составляет 7 баллов. Самые большие пробки традиционно в центре и на Подоле.

Ситуация на трассах 1 марта

Одесская трасса в целом движется, но и там есть авария: в 20 километрах от Киева в сторону столицы столкнулись три автомобиля.

Житомирская трасса стоит в сторону Киева на участке от Капитановки до Чаек.

По данным "Укравтодора", помимо Киева снег идет в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.

Состояние покрытия на трассах в большинстве областей заснеженное, на отдельных участках - снежные заносы. Въезд большегрузного транспорта уже запрещен в Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одессу и Херсон.

Также на крупных трассах ограничено движение грузовиков. "Укравтодор" приводит их полный список по областям:

Киев - въезд фур запрещен со всех направлений.

Одесская область - М-05 Киев - Одесса, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск; М-15 Одесса - Рени; М-16 Одесса - Кучурганы; М-27 Одесса - Черноморск; М-28 Одесса - Южный; Н-33 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши; Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" - Б.-Днестровский.

Николаевская область: М 14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (в районе н.п. Коблево)

Херсонская область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на въезде в г.. Херсон).

Завалило снегом даже Крым - пользователи YouTube уже делятся видео первого мартовского дня. "Вот вам и весна в Крыму. Вчера еще пчелы летали", - говорит автор видео.

Ситуация в аэропортах

Киевские аэропорты "Жуляны" и "Борисполь" работают с небольшими задержками, но в штатном режиме, несмотря на тяжелые погодные условия. На данный момент об отмене или отложении рейсов речь не идет, перрон и взлетно-посадочная полоса расчищаются.

"Борисполь" является всепогодным аэропортом, поэтому ни о каком закрытии не может быть и речи", - говорят в аэропорту. В "Жулянах" сообщили, что у них некоторые внутренние рейсы отменены.

"По внутренних рейсах есть проблемы, потому что и в Одессе непогода. Из Одессы рейс отменился. Также может отмениться рейс из Запорожья. С другими рейсами все в порядке", - сказали в аэропорту.

Там тоже удается расчищать взлетно-посадочную полосу, коэффициент сцепления пока достаточный.

Киев - в центре циклона

Украинская столица оказалась в эпицентре циклона, который в последние дни накрыл Украину. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, сложные погодные условия с сильным ветром и метелями продолжатся в столице до конца дня, но уже завтра осадки утихнут.

"Киевляне! Мы практически в эпицентре циклона. Поэтому снегопады, снежные заносы, метели, штормовой ветер - все это до конца дня и даже ближайшей ночью", - пишет Диденко. По ее прогнозам, завтра, 2 марта, в осадки в Киеве стихнут, но 3 марта в Украину снова придет активный циклон.