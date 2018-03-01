Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии
В четверг, 1 марта, российский актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.
Об этом сообщают РИА-Новости.
В медучреждении отмечают, что его состояние тяжелое.
"Экстренная реанимация, состояние тяжелое, температура вечером 37, утром 36,8", - рассказала собеседница агентства.
Гаркалин находится в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. Ранее ему стало плохо во время спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.
Актер известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
Фото: google.com.ua
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