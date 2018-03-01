В четверг, 1 марта, российский актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

Об этом сообщают РИА-Новости.

В медучреждении отмечают, что его состояние тяжелое.

"Экстренная реанимация, состояние тяжелое, температура вечером 37, утром 36,8", - рассказала собеседница агентства.

Гаркалин находится в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. Ранее ему стало плохо во время спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

Актер известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

Фото: google.com.ua

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