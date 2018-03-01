Полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Еще 10 ноября прошлого года в Киеве преступник проломил голову руководителю государственного предприятия, а через некоторое время другому руководителю привязали боевую гранату к авто. И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это и спасло жизни многих людей, ведь авто было припарковано в людном месте Киева", - написал Князев.

Полицейские выяснили, что нападение заказали из-за профессиональной деятельности госслужащих. Именно таким образом бандиты пытались заставить руководителей пойти на хищения государственных средств.

"Прикрываясь поддельными договорами на экспорт, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна. Но замысел было не так просто осуществить, потому что руководители пытались помешать таким махинациям, приостановив оплату по договорам", – отметил он.

Князев подчеркнул, что "организаторы нападения надеялись, что убрав руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура".

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

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